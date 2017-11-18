Официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 ноября установлены на таком уровне:

26,476407 грн за доллар;

31,165379 грн за евро;

0,441350 грн за российский рубль;

34,945425 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 17 ноября, курс валют не изменился.