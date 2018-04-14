Официальный курс гривны установлен на уровне 25,98 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,98 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 апреля установлены на таком уровне:
25,986350 грн за доллар;
32,022979 грн за евро;
0,418690 грн за российский рубль;
36,916225 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 апреля, курс всех валют - не изменился.