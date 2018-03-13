Официальный курс гривны установлен на уровне 25,92 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,92 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 марта установлены на таком уровне:
25,924612 грн за доллар;
31,892458 грн за евро;
0,457930 грн за российский рубль;
36,000065 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 12 марта, курс всех валют уменьшился.