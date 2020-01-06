Официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. На 6 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 января установлены на таком уровне:
23.686200 грн за доллар;
26.422000 грн за евро;
0.381600 грн за российский рубль;
31.020600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 января курс всех указанных валют не изменился.