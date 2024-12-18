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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальная открытка правительственного офиса Шотландии была украшена рисунком 12-летней украинки

Официальная открытка правительственного офиса Шотландии была украшена рисунком 12-летней украинки

Киев  •  УНН

 • 3552 просмотра

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Офис госсекретаря Шотландии выбрал рисунок 12-летней Амелии Марченко из Украины для официальных рождественских открыток. Девочка из Донецкой области, которая сейчас живет в Эдинбурге, нарисовала золотоволосого херувима возле елки.

Правительство Соединенного Королевства сообщило об избрании рисунка для рождественских открыток, которые будет рассылать офис государственного секретаря по делам Шотландии. Поздравление в том числе будет сопровождать изображение, созданное 12-летней украинкой.  Об этом говорится на официальном сайте, пишет УНН.

Детали

Как рассказал госсекретарь Ян Мюррей, золотоволосого херувима рядом с елкой нарисовала 12-летняя Амелия Марченко родом из Донецкой области. Семья девочки была вынуждена дважды спасаться от войны - сначала в 2014 году, а затем и в 2022-м. Сейчас Амелия живет в столице Шотландии Эдинбурге.

Правительственный офис впервые проводил конкурс на создание изображения для рождественской открытки. По его условиям, свои работы могли присылать дети в возрасте от 5 до 16 лет, которые посещают занятия Центра украинского сообщества в Эдинбурге. Участников просили совместить в рисунках элементы украинской и шотландской культуры. 

Напомним

Правительство Шотландии планирует запретить использование WhatsApp и других некорпоративных мессенджеров на рабочих телефонах с весны 2024 года. Решение принято после проведения внешнего аудита и скандала с удаленными сообщениями времен пандемии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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