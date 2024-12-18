Официальная открытка правительственного офиса Шотландии была украшена рисунком 12-летней украинки

Правительство Соединенного Королевства сообщило об избрании рисунка для рождественских открыток, которые будет рассылать офис государственного секретаря по делам Шотландии. Поздравление в том числе будет сопровождать изображение, созданное 12-летней украинкой. Об этом говорится на официальном сайте, пишет УНН.

Детали

Как рассказал госсекретарь Ян Мюррей, золотоволосого херувима рядом с елкой нарисовала 12-летняя Амелия Марченко родом из Донецкой области. Семья девочки была вынуждена дважды спасаться от войны - сначала в 2014 году, а затем и в 2022-м. Сейчас Амелия живет в столице Шотландии Эдинбурге.

Правительственный офис впервые проводил конкурс на создание изображения для рождественской открытки. По его условиям, свои работы могли присылать дети в возрасте от 5 до 16 лет, которые посещают занятия Центра украинского сообщества в Эдинбурге. Участников просили совместить в рисунках элементы украинской и шотландской культуры.

Напомним

Правительство Шотландии планирует запретить использование WhatsApp и других некорпоративных мессенджеров на рабочих телефонах с весны 2024 года. Решение принято после проведения внешнего аудита и скандала с удаленными сообщениями времен пандемии.