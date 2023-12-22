Глава российского министерства иностранных дел сергей лавров заявил, что никаких фактов того, что рф разрушает украинское культурное наследие, нет. Об этом он заявил на собрании комиссии рф по делам ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Несмотря на то, что ЮНЕСКО от 24 февраля 2022 года фиксирует сотни случаев разрушения культурных объектов в Украине, руководство государства террористки считает, что доказательств разрушения культурного украинского наследия со стороны россии нет.

По состоянию на декабрь 2023 года организация подтвердила факт повреждения 333 объектов культуры, среди которых 146 зданий исторического значения, 29 музеев, 13 библиотек, 125 религиозных объектов - церквей, мечетей и синагог.

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