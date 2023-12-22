"Ни одного факта": ларов сделал циничное заявление о разрушении рф украинского культурного наследия
Киев • УНН
Лавров утверждает, что нет доказательств того, что россия разрушает украинское культурное наследие, несмотря на то, что ЮНЕСКО подтвердила повреждение 333 объектов с 24 февраля 2022 года.
Глава российского министерства иностранных дел сергей лавров заявил, что никаких фактов того, что рф разрушает украинское культурное наследие, нет. Об этом он заявил на собрании комиссии рф по делам ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Несмотря на то, что ЮНЕСКО от 24 февраля 2022 года фиксирует сотни случаев разрушения культурных объектов в Украине, руководство государства террористки считает, что доказательств разрушения культурного украинского наследия со стороны россии нет.
По состоянию на декабрь 2023 года организация подтвердила факт повреждения 333 объектов культуры, среди которых 146 зданий исторического значения, 29 музеев, 13 библиотек, 125 религиозных объектов - церквей, мечетей и синагог.
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"Ни одного факта": ларов сделал циничное заявление о разрушении рф украинского культурного наследия
Лавров утверждает, что нет доказательств того, что россия разрушает украинское культурное наследие, несмотря на то, что ЮНЕСКО подтвердила повреждение 333 объектов с 24 февраля 2022 года.
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