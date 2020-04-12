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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 24763 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 34826 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 51800 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Непобедимый боксер Мейвезер начал тренерскую карьеру

Непобедимый боксер Мейвезер начал тренерскую карьеру

Киев  •  УНН

 • 30273 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Американский боксер Флойд Мейвезер объявил о старте тренерской карьеры, сообщает УНН со ссылкой на Instagram американца.

По словам бывшего чемпиона мира, смерть его дяди Роджера стала причиной решения старта тренерской карьеры.

"Моя цель - стать лучшей версией себя. Я хочу внести свой вклад на этой земле. Я хочу помочь людям увидеть потенциал в себе, чтобы они могли поделиться им с миром. В связи со смертью моего дяди Роджера Мейвезера я почувствовал вдохновение помогать , кто рядом со мной. У меня невероятные тренеры, среди которых были мой папа и дядя. Я новичок в тренерском ремесле, и до сих пор я работал с людьми без опыта в боксе. Поэтому мы растем вместе. Но я обещаю, что буду одним из лучших тренеров в мире", - подчеркнул Мейвезер.

Заметим, что Мейвезер является непобедимым бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Украинские Национальные Новости

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