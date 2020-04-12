Непобедимый боксер Мейвезер начал тренерскую карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Американский боксер Флойд Мейвезер объявил о старте тренерской карьеры, сообщает УНН со ссылкой на Instagram американца.
По словам бывшего чемпиона мира, смерть его дяди Роджера стала причиной решения старта тренерской карьеры.
"Моя цель - стать лучшей версией себя. Я хочу внести свой вклад на этой земле. Я хочу помочь людям увидеть потенциал в себе, чтобы они могли поделиться им с миром. В связи со смертью моего дяди Роджера Мейвезера я почувствовал вдохновение помогать , кто рядом со мной. У меня невероятные тренеры, среди которых были мой папа и дядя. Я новичок в тренерском ремесле, и до сих пор я работал с людьми без опыта в боксе. Поэтому мы растем вместе. Но я обещаю, что буду одним из лучших тренеров в мире", - подчеркнул Мейвезер.
Заметим, что Мейвезер является непобедимым бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях.