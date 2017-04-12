НБУ получил от покупателей "дочки" Сбербанка документы на проведение сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальный банк Украины 10.04.2017 получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк". Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
"Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Саид Михайлович Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций ПАО "Сбербанк", - сообщили в пресс-службе.
В то же время, как следует из представленного в составе пакета документов схематического изображения структуры собственности, которую будет ПАО "Сбербанк" в случае приобретения инвестором существенного участия, в ближайшее время также ожидается представление пакета документов от еще одного инвестора - АО "Норвик Банка", которое намерено приобрести 22,5% акций ПАО "Сбербанк".
Как сообщается, что в настоящее время полученные от С.М.Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. В соответствии со статьей 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк Украины рассматривает документы, указанные в настоящей статье, в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.
Также отмечается, что при рассмотрении пакета документов Национальный банк Украины проверит деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Национального банка Украины, его финансовое состояние и источники происхождения средств.
Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке в случаях, определенных в ст.34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".
Как сообщал УНН, "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка .