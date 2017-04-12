НБУ получил от покупателей "дочки" Сбербанка документы на проведение сделки

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53453 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105424 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162348 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119310 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118261 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113502 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104920 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107244 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155320 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 50864 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 77289 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113998 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 31293 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 24166 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113998 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 150263 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 158799 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 155320 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 154877 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 112568 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 122535 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 129102 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 129265 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133851 просмотра
Актуальное
НБУ получил от покупателей "дочки" Сбербанка документы на проведение сделки

НБУ получил от покупателей "дочки" Сбербанка документы на проведение сделки

Киев  •  УНН

 • 13824 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальный банк Украины 10.04.2017 получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк". Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Саид Михайлович Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций ПАО "Сбербанк", - сообщили в пресс-службе.

В то же время, как следует из представленного в составе пакета документов схематического изображения структуры собственности, которую будет ПАО "Сбербанк" в случае приобретения инвестором существенного участия, в ближайшее время также ожидается представление пакета документов от еще одного инвестора - АО "Норвик Банка", которое намерено приобрести 22,5% акций ПАО "Сбербанк".

Как сообщается, что в настоящее время полученные от С.М.Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. В соответствии со статьей 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк Украины рассматривает документы, указанные в настоящей статье, в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.

Также отмечается, что при рассмотрении пакета документов Национальный банк Украины проверит деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Национального банка Украины, его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке в случаях, определенных в ст.34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Как сообщал УНН, "Сбербанк" официально заявил о выходе с украинского рынка .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы