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На следующей неделе вакцины против гриппа поступят в продажу - МОЗ

Киев • УНН

 • 48551 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. На следующей неделе вакцины против гриппа поступят в продажу в аптечную сеть Украины. Об этом сообщила главный специалист по коммуникациям Центра общественного здоровья МОЗ Украины Валерия Сало в ответе на запрос корреспондента УНН.

На следующей неделе вакцины против гриппа поступят в продажу - МОЗ

"На государственный контроль поступили первые партии вакцины для профилактики гриппа, а именно: Ваксигрип Тетра производства Санофи Пастер, Франция, в количестве 103 250 доз и Джис Флю, производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея, в количестве 300 доз. Приблизительная дата окончания государственного контроля качества вышеупомянутых вакцин 1 октября 2019 и, в случае получения разрешительных документов, в течение следующей недели вакцины поступят в продажу", - сообщила представитель Центра.

По ее словам, вакцину против гриппа украинцы могут приобрести в аптеке за свой счет или органы местной власти могут закупать вакцину за счет местного бюджета с целью вакцинации лиц групп риска (учителей, медицинских работников, лиц, находящихся в учреждениях длительного ухода и т.д.).

При этом она уточнила, что всего в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов производители планируют доставить в Украину такое ориентировочные количество вакцин против гриппа: Ваксигрип Тетра - 420 000 доз и Джис Флю - 80 000 доз.

Цена вакцин, по словам Сало, пока неизвестно, поскольку ценовую политику иммунобиологических препаратов определяют фармакологические компании, которые завозят вакцины, а также аптечная сеть, где вакцины будут продаваться.

Также представитель Центра добавила, что в прошлом году в Украине были завезены те же вакцины - Ваксигрип Тетра в количестве 300 000 доз и Джис Флю в количестве 50 000 доз.

Согласно данным учреждений здравоохранения Украины прививки против гриппа в эпидемический сезон 2018-2019 годов получили 161 543 человек. За средства местных бюджетов в прошлый эпидемический сезон было привито 31 000 человек.

Напомним, в течение эпидемиологического сезона в Украине будет циркулировать новый штамм гриппа, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями.

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