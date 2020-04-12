Накануне Пасхи папа Франциск призвал людей "не поддаваться страху" во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Папа Римский Франциск призвал людей "не поддаваться страху" во время всенощной праздничной мессы в пустой базилике святого Петра накануне праздника Пасхи, которое большинство христиан мира встречает 12 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В церкви, которая может вместить до 10 000 человек во время субботней мессы присутствовали всего около 20 человек, хор был также меньше, чем обычно. Из-за вспышки коронавирусной инфекции было отменено и несколько традиционных мероприятий, в частности, крещение взрослых новообращенных.
Папа Франциск в своей проповеди провел параллели между евангельской рассказом о женщинах, которые обнаружили гробницу Иисуса пустой в день воскресения, и неопределенным состоянием мира сегодня из-за пандемии коронавирусной инфекции.
"Тогда также появился страх перед будущим ... Для них, как и для нас, это было темное время. Не бойтесь, и не уступайте страху. Это сообщение надежды. Ведь сегодня оно адресовано нам. Это слова, которые Бог повторяет нам в этот вечер", - сказал папа Франциск и призвал людей быть" посланцами жизни во время смерти".
Все мероприятия католической церкви в Страстную неделю происходили без участия общественности.
Такой же порядок будет в кульминационный момент праздника в воскресенье, когда папа Франциск обратится с посланием Urbi et Orbi ("Городу и миру").
Пасхальная воскресная месса обычно собирает на площади Святого Петра в 100000 человек. В этом году этот обряд состоится внутри церкви с участием менее 20 человек.
Напомним, папа Франциск совершил Крестный ход на пустой площади в Ватикане.