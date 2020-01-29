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Нафтогаз снизил цену газа для промышленности в феврале на 14-15%

Киев • УНН

 • 11945 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Нафтогаз обнародовал ценовые предложения для промышленных потребителей газа на февраль 2020 года, указав, что цены снизятся на 14-15% в зависимости от условий поставки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Нафтогаз снизил цену газа для промышленности в феврале на 14-15%

"Нафтогаз предлагает газ по цене 4 661,00 - 5 208,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снизятся на 14% -15% в зависимости от условий поставки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, потребители в январе заплатят за газ 5580 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки, это на 25% меньше, чем за соответствующий период в 2019 году.

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