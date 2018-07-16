В Тернопольской области пьяный убил товарища и пошел пить дальше
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Тернопольской области пьяный мужчина зарубил своего друга, подозревая того в краже денег. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.
По словам заместителя начальника Главного управления Национальной полиции Тернопольщины Владимира Галевич, накануне потерпевший вместе со своим убийцей в его же доме распивали спиртные напитки.
"Подозреваемый на некоторое время вышел, оставив на столе в комнате деньги. Чтобы товарищей не исчез с гривнами, закрыл его в комнате. Через несколько минут он вернулся, но средств уже не было. Знакомый стал утверждать, что ничего не брал. Хозяин дома схватил топор и несколько раз ударил гостя. После этого орудия убийства он выбросил в печь, допил оставшийся алкоголя и лег спать. Утром проснулся и увидел, что натворил. О своем поступке сообщил в полицию самостоятельно", - сообщили в полиции
Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место преступления, лишь зафиксировала смерть. Тело погибшего направили на экспертизу.
Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 УПК. 15 июля ему объявили подозрение в соответствии со статьей 115 часть 1 УК - убийство. Решается вопрос об избрании тернополянину меру пресечения, а именно - содержание под стражей.
Напомним, прокуратура сообщила о подозрении жителю Чернигова в умышленном убийстве мужа и законченном покушении на убийство женщины.