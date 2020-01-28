На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Национальный банк Украины на 28 января 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1 251,309629 грн;
Серебро — 14,447581 грн;
Платина — 786,404368 грн;
Палладий — 1 878,451415 грн.
По сравнению с 27 января курс металлов упал, кроме серебра и золота, курс которых вырос.