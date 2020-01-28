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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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На сегодня установлена цена на банковские металлы

Киев • УНН

 • 10551 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Национальный банк Украины на 28 января 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1 251,309629 грн;

Серебро — 14,447581 грн;

Платина — 786,404368 грн;

Палладий — 1 878,451415 грн.

По сравнению с 27 января курс металлов упал, кроме серебра и золота, курс которых вырос.

Украинские Национальные Новости

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