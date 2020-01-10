На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Национальный банк Украины на 10 января 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 10 января установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1 204,093685 грн;
Серебро - 13,938635 грн;
Платина - 745,457498 грн;
Палладий - 1632,247428 грн.
По сравнению с 9 января курс указанных металлов вырос, кроме серебра, который снизился.