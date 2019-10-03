На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Национальный банк Украины на 3 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 3 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото - 1186.141994 грн;
Серебро - 13.675352 грн;
Платина - 704.148161 грн;
Палладий - 1326.771835 грн.
По сравнению со 2 октября курс всех указанных металлов вырос, кроме платины, который снизился.