На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. Национальный банк Украины на 2 октября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 2 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото - 1157.443852 грн;
Серебро - 13.622336 грн;
Платина - 710.524169 грн;
Палладий - 1321.574957 грн.
По сравнению с 1 октября курс серебра и платины упал, золота и палладия вырос.