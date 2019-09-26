На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 26 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1183.291477 грн;

Серебро — 14.306118 грн,

Платина — 744.105656 грн;

Палладий — 1285.061161 грн.

По сравнению с 25 сентября курс всех указанных металлов вырос, а платины — упал.