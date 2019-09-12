На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 12 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 12 сентября установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1199.051548 грн;
Серебро - 14.441762 грн;
Платина - 753.797338 грн;
Палладий - 1256.328907 грн.
По сравнению с 11 сентября курс золота и палладия вырос, а серебра и платины снизился.