На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 30 августа установил такие цены на банковские металлы:

Золото −1246.587713;

Серебро — 14.898367 грн;

Платина — 710.643834 грн;

Палладий — 1186.840083 грн.

По сравнению с 29 августа курс золота и палладия упал, когда курс серебра и платины — выросли.