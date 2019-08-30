На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Национальный банк Украины на 30 августа 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 30 августа установил такие цены на банковские металлы:
Золото −1246.587713;
Серебро — 14.898367 грн;
Платина — 710.643834 грн;
Палладий — 1186.840083 грн.
По сравнению с 29 августа курс золота и палладия упал, когда курс серебра и платины — выросли.