На границе с Польшей образовались очереди из 970 автомобилей - ГПСУ

В частности, 200 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 на ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 50 машин, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 80, в ПП "Краковец - Корчева" - 180, в ПП "Грушев - Будомеж" - 90, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 20, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 200 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.