На границе с Польшей в очередях застряли более 1 тыс. автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 среды на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1 060 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 220 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 100 - ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 130 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 100, в ПП "Грушев - Будомеж" - 50, в ПП "Смильныця - Кросценко" - 60, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 300 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировали.