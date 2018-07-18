В Киевской области задержали сутенеров, которые продавали украинок в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Правоохранители Киевской области задержали группу сутенеров, которые продавали украинок в сексуальное рабство в Китай. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
Трое украинцев совместно с гражданином КНР вербовали, а потом переправляли через границу Украины молодых девушек, которые находились в уязвимом состоянии и трудном материальном положении.
"Установлено, что для реализации своих преступных намерений, после вербовки, злоумышленники круглосуточно контролировали девушек, быстро делали им все необходимые документы и покупали авиабилеты. Во избежание проблем при пересечении государственной границы Украины, проводили подробный инструктаж относительно цели поездки в КНР", - рассказали в полиции.
Начальник областного Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрей Ткач рассказал, что там девушки попадали в нечеловеческие условия жизни, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, которые постепенно втягивали в долговую кабалу и делали невозможным возвращение в Украину.
В настоящее время продолжается комплекс следственных действий. До избрания меры пресечения подозреваемые будут находиться в изоляторе временно содержания. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, полиция остановила деятельность преступной группировки из шести сутенеров, которые устроили сеть выездных борделей, которые действовали в столичном регионе, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.