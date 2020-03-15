В Киевской области разыскивают несовершеннолетнего парня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Полиция Киевской области разыскивает несовершеннолетнего жителя города Ирпень Владислава Зинченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киевской области.
"Работники Ирпенского отдела полиции разыскивают 17-летнего Владислава Зинченко. Парень ушел из дома 14 марта и до сих пор не вернулся", - говорится в сообщении.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 168 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза зеленые, губы толстые, волосы короткие русые с волосами.
Одет: куртка черного цвета с капюшоном, серые спортивные штаны, кроссовки белого цвета.
Напомним, правоохранители устанавливают местонахождение осужденного, который вечером 11 марта скрылся с места отбывания наказания - Бердичевского исправительного центра.