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В Харьковской области 4-летний мальчик выпал из окна

В Харьковской области 4-летний мальчик выпал из окна

Киев  •  УНН

 • 9335 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В селе Первомайское Харьковской области 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа. Медики оценивают состояние его здоровья как стабильно тяжелое. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

"Сообщение о происшествии в селе Первомайское поступило в Боровское отделения полиции 19 июня в 19:07. Полицейские установили, что мальчик находился дома вместе с 7-летней сестрой. Родители в это время находились на работе и оставили детей дома без присмотра", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на втором этаже.

"В результате падения 4-летний мальчик получил травму головы. Ребенок в тяжелом бессознательном состоянии был доставлен в Харьковскую областную детскую клиническую больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. В настоящее время состояние его здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое", - отметили в полиции.

Семья на учете в полиции не состоит. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователем открыто уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве мальчик 2014 рождения выпал из окна 12 этажа.

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