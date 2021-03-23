На 23 марта установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Национальный банк Украины на 23 марта 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 541.4471 грн;
Серебро - 22.8068 грн;
Платина - 1 046.7044 грн;
Палладий - 2 357.2616 грн.
По сравнению с 22 марта курс всех металлов упал, кроме палладия, курс которого - вырос.