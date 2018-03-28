За прошедшие сутки боевики 32 раза нарушали режим тишины в зоне АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

“В частности, на Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по нашим укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцевого. На Донецком направлении из гранатометов различных типов обстреляны Украинский позиции в опытно, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутово. крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применяли по защитникам Авдеевки, Талаковка, Павлополь и Водяного, а БМП — по нашим укреплениям в Песках. Кроме этого из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.