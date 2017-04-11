Министры G7 не нашли консенсуса относительно новых санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) не смогли договориться о введении новых санкций против Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Нет консенсуса среди стран G7 в вопросе новых санкций против России", - процитировал AP итальянского министра.
По словам А.Альфано, вопрос был поднят на встрече стран "Большой семерки" министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.
Но А.Альфано сказал, что изоляция России "была бы неправильной".
Итальянский министр отметил, что "позиция G7 очень ясна - поддержка существующих санкций" против России за ее военные действия в Украине.
Напомним, министры иностранных дел стран G7 во время двухдневной встречи должны были сосредоточиться на том, как заставить Россию дистанцироваться от сирийского президента Башара Асада.