Почти 19 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

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"По состоянию на 3 сентября 2019 года 18 тысяч 901 мобильный номер перенесен между операторами связи", - сообщили в центре.

Как сообщал УНН, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением собственного номера.