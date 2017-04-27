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Коммунального руководителя на Волыни будут судить за растрату 2 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Руководителя коммунального предприятия "Луцкводоканал" будут судить за растрату почти 2 млн грн бюджетных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Коммунального руководителя на Волыни будут судить за растрату 2 млн грн

"Прокуратура Волынской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о служебном подлоге и растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (уголовные правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 366 и ч.5 ст. 191 УК Украины), совершенных по предварительному сговору руководителем коммунального предприятия "Луцкводоканал" и тремя директорами частных предприятий г. Киева", - говорится в сообщении.

В течение марта 2014 года - января 2015 года директором коммунального предприятия были заключены договора поручения об оказании информационно-консультационных услуг двумя столичными фирмами.

Никаких услуг субъекты хозяйствования "Луцкводоканале" не предоставляли, однако чиновник принял и согласовал отчеты директоров фирм о выполнении договоров и подписал акты сдачи-приемки работ на общую сумму более 1,7 млн грн.

При отсутствии законных оснований бюджетные средства были перечислены на счета частных предприятий.

Ловкачи одной из этих столичных фирм, введя в заблуждение директора предприятия "Нововолынскводоканал", и по той же схеме присвоили средства коммунального предприятия в особо крупных размерах.

На основании подписанных директором коммунального предприятия документов в пользу фирмы в декабре 2014 - январе 2015 года было перечислено более 340 тыс. грн.

Таким образом злоумышленники завладели более 2 млн грн бюджетных средств. Вскоре все они предстанут перед судом, который и определит для них меру наказания.

Следователи отдельно исследуют действия должностных лиц Луцкого городского совета на предмет причастности к вышеуказанным сделкам.

Как сообщал УНН 26 апреля, должностных лиц Запорожского облавтодора подозревают в хищении более 10 млн грн.

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