Кличко рассказал о планах увеличить количество посетителей зоопарка до миллиона людей ежегодно

"Киев гостеприимный город. И у нас есть много хороших локаций для отдыха. Но нам не хватает зоопарке европейского уровня. Все больше людей посещают столичный зверинец. Мы ожидаем, что до конца года здесь побывает 750 - 800 000 посетителей. Но этого мало. В перспективе мы нацелены на миллион! ", - сказал Кличко.

В свою очередь Марк Дамен отметил, что развитие киевского зверинца важный и Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов заинтересована в этом. Ведь чем больше зоопарков занимается розплидненням и селекцией животных, тем эффективнее будет работа по сохранению флоры и фауны планеты.

В 2007 году киевский зоопарк был исключен из ассоциации за плохих условий содержания животных.

Одно из требований для возвращения в постоянных членов Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов - реконструкция приматникив. Старые-новые помещения для приматов сегодня на этапе реконструкции.

Среди прочего мэр столицы и куратор EAZA ознакомились с тем, как идут работы на озерах для карпа и пеликанов, проинспектировали водоочистная насосную станцию, под ними.

В общем планы зоопарка - грандиозные.

"Построим дворец для приматов, я не говорю: дом приматов, а скажу - дворец! Получим огромную базу, чтобы содержать воспитанников и разводить их, то есть заниматься тем, для чего зоопарки создают - сохранением биоразнообразия планеты ", - отметил директор зоопарка Кирилл Трантин.

Напомним, что концепция обновления и развития столичного зоопарка мэр представил в июле 2016 года. Реализация запланированного даст киевском зоопарке возможность вернуться в ряды постоянных членов EAZA. Это, в свою очередь, предоставит столичном зоопарке возможность обмениваться животными с другими зоопарками Европы, участвовать в международных программах по разведению животных и обмениваться опытом с другими членами ассоциации.

Согласно требованиям EAZA, к каждому кандидату прикрепляется ментор (куратор), который и помогает достичь стандартов, необходимых для получения статуса аккредитованного члена ассоциации. Наставники не только обязаны минимум раз в год посещать организацию-кандидата и консультировать его по всем вопросам, но и составлять краткие отчеты об изменениях, которые происходят. Советы могут касаться стандартов обеспечения благосостояния животных, методов улучшения их места содержания, дизайна и модификации вольеров, обучение персонала, ведение баз данных.