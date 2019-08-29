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Кличко: реконструкцию Дарницкой площади планируем завершить уже этой осенью

Кличко: реконструкцию Дарницкой площади планируем завершить уже этой осенью

Киев  •  УНН

 • 10599 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Завершить реконструкцию Дарницкого площади столичная власть планирует до конца нынешнего дорожного сезона. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он также опубликовал видео о том, как происходит капитальный ремонт объекта, передает УНН.

"Столичные дорожники работают и днем, и ночью, чтобы успеть выполнить работы на запланированных объектах инфраструктуры. Сегодня капитально обновляют сразу несколько крупных магистралей, мостов и транспортных развязок, - отметил Кличко. - Например, на Дарницкой площади, где недавно начали капитальный ремонт проезжей части, уже обустроили нижний слой асфальта - на проезде от проспекта Соборности на Харьковское шоссе", - написал мэр.

По его словам, работы продолжаются и на самой площади. Уже через несколько недель там будут укладывать новенькое асфальтовое покрытие.

"Кстати, как уверяют дорожники, новые материалы, которые начали использовать в строительстве столичных дорог - более качественные и долговечные. Благодаря высокому содержанию в них щебня плотных пород, образует своеобразный "каменный скелет", покрытие не подвергается деформациям. На капитально обновленные дороги подрядчики дают 5 лет гарантии. Если же возникают проблемы - ремонтируют покрытие за свой счет", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он добавил, что на Дарницкой площади также отремонтируют тротуары и обустроят на них ФЭМ-покрытие, обновят пешеходные переходы и установят современное LED-освещения. "Завершить реконструкцию Дарницкого площади планируем до конца нынешнего сезона. Главное - чтобы погода не подвела", - подчеркнул мэр столицы.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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