Христиане восточного обряда отмечают Благовещение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Христиане восточного обряда 7 апреля отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает УНН.
Благовещение Пресвятой Богородицы - евангельское событие и посвященный ему христианский праздник; возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от неё Иисуса Христа.
Этот праздник относится к непереходным праздникам и отмечается ежегодно в один и тот же апрельский день. В православии принадлежит к числу двунадесятых праздников.
Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии.
С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение "птица гнезда не вьет, девица косы не плету", любая работа в этот день считается грехом.