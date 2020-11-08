Катастрофа самолета МАУ: у Кулебы сообщили, от чего будут зависеть дальнейшие переговоры с Ираном

"На сегодняшний день мы еще не согласовали точные даты переговоров, в значительной степени это будет зависеть как от выполнения сторонами договоренностей, достигнутых во время предыдущего раунда переговоров, так и от ситуации с пандемией COVID-19. Безусловно, мы ждем выполнения иранской стороной своих обещаний - направления информации. Это напрямую будет влиять на ту субстанцию, которую мы можем иметь во время следующего раунда переговоров. Если мы увидим, что пока не о чем говорить, то, пожалуй, более целесообразным будет подождать, пока все стороны выполнят данные ими обязательства. Переговорный процесс, который мы проводим с иранской стороной, он не касается технического расследованию, в соответствии с приложением 13 Чикагской конвенции, так же уголовное расследование и взаимодействие органов досудебного расследования прокуратуры наших государств являются абсолютно параллельными процессами", - сказал Енин.

Он сообщил, что 6 ноября состоялось очередное заседание Совета IKAO (Международной организации гражданской авиации - ред.) и представитель Украины принял участие в нем и даже имел возможность в нем выступить, несмотря на то, что Украина не является членом Совета IKAO.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что нашей целью является установление справедливости, то есть это обеспечение объективного, беспристрастного расследования как технического, так и уголовного, по результатам которого все виновные должны быть привлечены к ответственности, а также устранение причин, которые привели к трагедии, и обеспечение достойного уровня компенсации. Мы с нетерпением ждем информации, которую пообещал нам предоставить Иран в рамках переговорного процесса, а также завершения технического расследования именно в объективный и беспристрастный способ. Сейчас соответствующая информации ни в Министерство иностранных дел, ни в Офис генерального прокурора с иранской стороны не поступало", - добавил замминистра.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Как сообщал УНН, в октябре текущего года в Тегеране прошел второй раунд переговоров по поводу сбивания украинского самолета. Енин тогда заявил, что украинская сторона смогла получить ряд ответов от Ирана.