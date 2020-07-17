Катастрофа самолета МАУ: Европейское агентство по авиабезопасноти считает опасными полеты над Ираном

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выпустило предупреждение об опасности совершения полетов в воздушном пространстве Ирана в связи с существующей вероятностью принятия гражданского воздушного судна за враждебное, что может повлечь за собой активизацию средств ПВО. Соответствующая информация была опубликована на сайте агентства, отмечает УНН.

“В связи с проблемами с обеспечением безопасности и плохим взаимодействием между гражданскими авиационными властями и командирами военных операций существует риск неправильного распознавания гражданского воздушного судна, — говорится в сообщении EASA. — Рекомендуется соблюдать осторожность из-за существующего для гражданской авиации риска в связи с наличием различных передовых систем противовоздушной обороны”.

Указанная рекомендация действительна до 16 января 2021 года.

Европейское агентство по авиационной безопасности выпустило такое предупреждение на фоне публикации 11 июля дополнительного доклада Организации гражданской авиации Ирана, посвященного расследованию крушения 8 января Boeing 737 “Международных авиалиний Украины” в окрестностях Тегерана.

Отмечается, что комплекс ПВО, сбивший по ошибке украинский самолет в январе, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен. Согласно докладу, из-за неправильных настроек система ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

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