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Германия готова предоставить убежище ЛГБТ+ россиянам, сталкивающимся с политическими преследованиями

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 01:00  •  29263 просмотра

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Германия готова предоставить убежище российским квирам, считая российский запрет на "ЛГБТ-движение" политическим преследованием и дискриминацией по признаку сексуальной идентичности. Германия признает, что добраться до ее территории сложно из-за ограниченного количества авиарейсов и визовых ограничений.

Запрет так называемого "движения ЛГБТ" в россии будет учитываться в процессе рассмотрения заявки на убежище от граждан рф. Об этом заявил официальный представитель Минюста ФРГ Максимилиан Калль в комментарии DW, передаёт УНН.

Это является вопросом политического преследования и преследования по причине сексуальной идентичности.

 - подчеркнул Калль.

Детали

Представитель немецкого минюста отметил что по-прежнему сложно приехать в Германию из-за отсутствия рейсов и резкого ограничения выдачи шенгенских виз.

Ранее ЕС осудил решение Верховного суда рф объявить "движение ЛГБТ" вне закона и запретить его деятельность в россии.

"ЕС решительно выступает против дискриминации, предрассудков и ненависти",

 - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, указав на многолетнее ущемление прав квир-людей при владимире путине.

Напомним

В ноябре Верховный суд россии признал "международное общественное движение ЛГБТ "экстремистской группировкой, что привело к запрету в стране.  Это случилось после того, как 18 ноября, министерство юстиции россии обратилось в Верховный суд с иском, а по сути - с требованием признать "международное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории страны.

Ранее в июле 2023 года россияне приняли закон, запрещающий трансгендерный переход-изменение документов и медицинское вмешательство для транс-людей.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Німеччина готова надати притулок ЛГБТ+ росіянам, які стикаються з політичними переслідуваннями
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Германия готова предоставить убежище ЛГБТ+ россиянам, сталкивающимся с политическими преследованиями

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