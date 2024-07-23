Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Брейер считает, что в Украине не ожидаются существенные изменения на фронте, но ситуация в стране по-прежнему зависит от поддержки. Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel, передает УНН со ссылкой на Welt.

В ближайшем будущем мы не увидим никаких масштабных перемещений на украинском поле боя. Протяженность и укрепленность фронта делают это в значительной степени невозможным - сказал Брейер.

Впрочем добавил, что медленные операции возможны, но крупномасштабные наступления сложно будет провести. «Концентрация войск будет немедленно распознана и приведет к контратакам», - заявил Брейер.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине может завершиться горячая стадия войны до конца этого года, если с поддержкой союзников будет разработан соответствующий план.