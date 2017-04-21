Эвакуация в Сирии возобновилась после 48-часовой задержки

Некоторые из 60 автобусов, перевозивших гражданских и бойцов из подконтрольных правительству городов в осаде Фуа и Кефрая, покинули зону стоянки в подконтрольном повстанцам районе Рашидин, сообщили наблюдатели.

Некоторые из 11 автобусов, которыми мирных жителей и бойцов эвакуируют из Забадани и двух других подконтрольных повстанцам районов вокруг Дамаска, также выдвинулись, добавили в центре мониторинга.

В общей сложности 3 тыс. эвакуированных покинули свои дома в Фуа и Кефраи на рассвете в среду в рамках соглашения.

Эвакуация началась на прошлой неделе, но были приостановлена после подрыва смертником автомобиля в субботу, в результате чего погибли 126 человек, 68 из них - дети, в транзитном пункте в Рашидине.

Процесс возобновился в среду, но эвакуированные были вынуждены провести две ночи в своих автобусах на зоне стоянки после 11-часового требования повстанцев об освобождении заключенных, которых удерживает правительство президента Башара Асада.