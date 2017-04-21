Эвакуация в Сирии возобновилась после 48-часовой задержки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21080 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81862 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141733 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111375 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113139 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110338 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102626 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106486 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103149 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150139 просмотра

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Эвакуация в Сирии возобновилась после 48-часовой задержки

Эвакуация в Сирии возобновилась после 48-часовой задержки

Киев  •  УНН

 • 8156 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Эвакуация сотен сирийцев возобновилась в пятницу после того, как была заблокирована в течение 48 часов в транзитной точке, где террорист-смертник убил десятки людей. Об этом со ссылкой на наблюдателей Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщает AFP, передает УНН.

Некоторые из 60 автобусов, перевозивших гражданских и бойцов из подконтрольных правительству городов в осаде Фуа и Кефрая, покинули зону стоянки в подконтрольном повстанцам районе Рашидин, сообщили наблюдатели.

Некоторые из 11 автобусов, которыми мирных жителей и бойцов эвакуируют из Забадани и двух других подконтрольных повстанцам районов вокруг Дамаска, также выдвинулись, добавили в центре мониторинга.

В общей сложности 3 тыс. эвакуированных покинули свои дома в Фуа и Кефраи на рассвете в среду в рамках соглашения.

Эвакуация началась на прошлой неделе, но были приостановлена после подрыва смертником автомобиля в субботу, в результате чего погибли 126 человек, 68 из них - дети, в транзитном пункте в Рашидине.

Процесс возобновился в среду, но эвакуированные были вынуждены провести две ночи в своих автобусах на зоне стоянки после 11-часового требования повстанцев об освобождении заключенных, которых удерживает правительство президента Башара Асада.

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