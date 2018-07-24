Эксперт рассказал, почему ЕС критикует Украину за обращение с отходами

Дело в том, что в ЕС существует четкая иерархия обращения с отходами, объяснил Косоуров. В Европе считают, что отходы нужно повторно использовать, перерабатывать на вторичное сырье, превращать в тепловую или электрическую энергию.

"Эту иерархию согласилась применить и Украина на своем пути к европейской интеграции. По крайней мере, так задекларировано в Национальной стратегии обращения с отходами. А это уже документ, разработанный Министерством экологии с привлечением широкого круга учреждений и организаций, утвержденный Кабинетом министров", - написал он.

Однако, украинские депутаты избрали лишь один из вариантов обращения с отходами, задекларированный в Нацстратегии. Речь идет о предоставлении льготного, зеленого тарифа на полученную из отходов энергию, рассказал Косоуров.

"Иными словами, депутаты хотят стимулировать 4 звено иерархии! Почему такой странный выбор? Зачем такие попытки внести изменения в законодательство раньше пакета реформ области обращения с отходами, который готовится рядом министерств при поддержке европейских институтов? Единственным логичным объяснением является высокий уровень монетизации энергетической отрасли. В то же время, отрасль обращения с отходами испытывает значительный дефицит такой монетизации. Таким образом, зеленый тариф на 4 звене иерархии совсем не направлен на решение вопроса отходов в Украине. Это чистой воды лоббизм бизнеса и еще и в короткой перспективе. Так системные вопросы не решаются", - считает он.

Также, прежде чем браться за переработку отходов на вторичное сырье, нужно стимулировать украинцев на раздельный сбор мусора, добавляет Косоуров.

"Теперь, как никогда, ощущается кризис в этом направлении: вторичное сырье из Европы значительно дешевле, чем отечественное. Такая ситуация произошла благодаря стимулированию и поддержке европейцами своей системы раздельного сбора и заготовки вторичного сырья. Украина платит валютой за вторичное сырье, собранное в Европе, а свое за копейки зарывает на полигонах как мусор! Вот что должно смущать разум патриотов в Верховной Раде, а не как приделать краник к энергетическому потоку, который уже и так работает", - пояснил он.

Поэтому, наиболее логично и целесообразно использовать отходы повторно, считает экопрактик.

"Существует механизм с использованием заставной стоимости тары, что значительно приближает нас к европейским традициям и реализует справедливое отношение к образователям отходов (нас с вами). Вы не переплачиваете за товары в такой таре, а только временно депонируете средства для возврата тары в обращение. Таким образом, увеличивается капитализация отрасли и тара не становится отходами попадает снова на рынок или перерабатывается", - пояснил Косоуров.

Напомним, депозитная система успешно действует в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии и других европейских странах. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Зато Украина, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.