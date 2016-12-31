Жена посла Греции в Бразилии организовала его убийство за 24 600 долларов

По его словам, утверждение правоохранительных органов основано на показаниях Эдуарду Морейре ди Меллу. Он приходится племянником предполагаемого любовника жены дипломата, сотрудника военной полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейре Филью.

"Свидетельство Эдуарду не оставляют сомнения в том, что все было спланировано заранее. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Франсуаза Амиридис предложила ему 80 000 реалов за помощь дяде в осуществлении плана ", - сказал следователь.

Он добавил, что Морейра Филью признался в любовной связи с женой посла и в убийстве дипломата. Однако, по словам подозреваемого, он действовал в рамках самообороны: узнав о романе, К.Амиридис якобы набросился на него с кулаками. Эту версию следователи считают неправдоподобной, поскольку 29-летний страж порядка значительно превосходил 59-летнего посла по своим физическим данным.

Что касается самой Франсуазы Амиридис, вопреки распространенной ранее телеканалом Globo информации, она полностью отрицает свою вину. По словам жены посла, она узнала об убийстве только на следующий день, увидев пятна крови на диване в гостиной. Тем не менее женщина решила не выдавать любовника. Более того, жена посла заявила, что дипломат неоднократно бил ее.

Суд в Рио-де-Жанейро по просьбе следователей выдал ордер на арест всех трех фигурантов дела. Они останутся под стражей еще как минимум 30 дней. Точную причину смерти посла полиции установить не удалось, поскольку его тело было практически уничтожено огнем.

Как сообщал УНН, полиция обнаружила тело в сгоревшей машине пропавшего греческого посла в Рио-де-Жанейро , личность погибшего установит экспертиза.