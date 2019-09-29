Чемпионкой мира по легкой атлетике в метании молота стала гражданка США

26-летняя американка показала результат 77,54 м. Второй стала польская спортсменка Иоанна Федоров (76,35 м - личный рекорд), бронза за китаянкой Ван Чжэн (74,76 м).

Прайс стала первой американкой, выигравшей золотую медаль на чемпионатах мира в метании молота.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Напомним, украинский метатель молота с рекордом победил на юниорском ЧЕ.