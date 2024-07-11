Утвержден новый перечень кризисных ситуаций, который позволит унифицировать информацию, идентифицировать проблему и обеспечить надлежащее реагирование. Пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Министерство обороны Украины утвердило новый перечень кризисных ситуаций и определило алгоритм оперативного реагирования на них. В ведомстве отмечают, что это важный шаг. Документ направлен на повышение эффективности работы Ситуационного центра Минобороны, который является ключевым элементом развития интегрированной оборонной модели Украины.

Новый перечень охватывает различные кризисные ситуации, речь идет о военно-политической, международной, информационной, социальной сферах.

Также о ресурсном обеспечении и военно-технической политике.

Заместитель министра обороны Станислав Гайдер указывает, что меры имеют целью определить зоны повышенного внимания и оптимизировать работу Ситуационного центра,. Это будет способствовать общей обороноспособности Украины.

Есть политика управления данными, есть перечень кризисных ситуаций, есть порядок функционирования Ситуационного центра. Политика управления данными позволяет унифицировать информацию и ее передачу, перечень кризисов - идентифицировать проблему, а алгоритм действий - обеспечить надлежащее реагирование на кризис со стороны руководства Минобороны - объясняет заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Напомним,

Министр обороны призвал союзников к быстрым решениям, которые помогут защитить гражданское население в Украине от вражеских ракетных атак.