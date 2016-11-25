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Автогаз на отдельных АЗС подорожал на 1-2 коп. - мониторинг АЗС

Киев • УНН

 • 5922 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗС, по состоянию на 25 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 24,83 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Автогаз на отдельных АЗС подорожал на 1-2 коп. - мониторинг АЗС

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95 + на указанных АЗС стоит в среднем 25,99, а ДТ - в среднем 21,87 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗС, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,46 грн за литр, А-95 + - 24 82 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 20,62 грн за литр.

На АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,69 грн за литр, А-95 - 22,16, А-95 + - 22,44 грн за литр и ДТ - 19,59 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

На таких АЗС, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,62 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,30 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,92 грн на литр.

Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, автогаз опять начинает расти в цене.

Также напомним, по словам С.Сапегина, рост цен на сжиженный газ обусловлен ситуацией на внешних рынках.

Украинские Национальные Новости

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