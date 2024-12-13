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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака террористов на Запорожскую область: есть раненые

Атака террористов на Запорожскую область: есть раненые

Киев  •  УНН

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Вражеские войска нанесли 205 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, три человека ранены.

Оккупанты совершили 205 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть раненые. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Атаки включали как авиационные удары, так и применение беспилотников и артиллерии. 

Вражеские самолеты нанесли 9 авиационных ударов по Степногорску и Малой Токмачке. Кроме этого, 82 беспилотника атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. Также применили РСЗО для обстрела Новоданиловки. 

Артиллерийские удары были особенно интенсивны -113 выстрелов было направлено на Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. 

В результате обстрелов получено 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, в результате агрессии в Васильковском районе области трое мужчин получили ранения.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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zaporozheЗапорожье