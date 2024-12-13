Атака террористов на Запорожскую область: есть раненые
Киев • УНН
Вражеские войска нанесли 205 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, три человека ранены.
Оккупанты совершили 205 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть раненые. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Атаки включали как авиационные удары, так и применение беспилотников и артиллерии.
Вражеские самолеты нанесли 9 авиационных ударов по Степногорску и Малой Токмачке. Кроме этого, 82 беспилотника атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. Также применили РСЗО для обстрела Новоданиловки.
Артиллерийские удары были особенно интенсивны -113 выстрелов было направлено на Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
В результате обстрелов получено 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, в результате агрессии в Васильковском районе области трое мужчин получили ранения.