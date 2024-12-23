Атака дронов и ракет в ростовской области: взрывы на складе боеприпасов
Киев • УНН
На полигоне «Кадамовский» в ростовской области произошел взрыв на складе боеприпасов после атаки дронов. Также были атакованы военный аэродром в Миллерово и новочеркасская ГРЭС.
Крупнейший российский военный район «Кадамовский» поврежден в результате атаки на ростовскую область в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на ASTRA.
Детали
Над новочеркасской ГРС и военным аэродромом в Миллерово, поврежденном световым полюсом, сбили беспилотники и ракеты.Утром 22 декабря произошла комбинированная атака на ростовскую область.
По информации, по меньшей мере 4 беспилотника попали на полигон «Кадамовский» в поселке Персиановский Новочеркасска. В результате атаки на склад с боеприпасами на полигоне началась стрельба и детонация.
О пострадавших неизвестно. 150-я мотострелковая дивизия дислоцируется вблизи полигона.
Кроме того, сообщается, что над военным аэродромом в Миллерово была сбита ракета, пострадавших нет.
Также 22 декабря беспилотники попытались атаковать Новочеркасскую ГРЭС. Все беспилотники были сбиты, но обломки повредили линию электропередачи, и электроснабжение не было нарушено, поскольку использовалась резервная линия электропередачи.
Утром 22 декабря было сообщено, что все беспилотники, кроме 8, были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы в Азовском районе, вблизи таганрога и новочеркасска, а также ракетой вблизи миллерово.
Напомним
В россии на территории новошахтинского нефтеперерабатывающего завода прогремело более 40 взрывов. Атака беспилотников повредила установку атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-6.