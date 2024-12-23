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Атака дронов и ракет в ростовской области: взрывы на складе боеприпасов

Атака дронов и ракет в ростовской области: взрывы на складе боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 5552 просмотра

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На полигоне «Кадамовский» в ростовской области произошел взрыв на складе боеприпасов после атаки дронов. Также были атакованы военный аэродром в Миллерово и новочеркасская ГРЭС.

Крупнейший российский военный район «Кадамовский» поврежден в результате атаки на ростовскую область в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на ASTRA.

Детали

Над новочеркасской ГРС и военным аэродромом в Миллерово, поврежденном световым полюсом, сбили беспилотники и ракеты.Утром 22 декабря произошла комбинированная атака на ростовскую область.

По информации, по меньшей мере 4 беспилотника попали на полигон «Кадамовский» в поселке Персиановский Новочеркасска. В результате атаки на склад с боеприпасами на полигоне началась стрельба и детонация.

О пострадавших неизвестно. 150-я мотострелковая дивизия дислоцируется вблизи полигона.

Кроме того, сообщается, что над военным аэродромом в Миллерово была сбита ракета, пострадавших нет.

Также 22 декабря беспилотники попытались атаковать Новочеркасскую ГРЭС. Все беспилотники были сбиты, но обломки повредили линию электропередачи, и электроснабжение не было нарушено, поскольку использовалась резервная линия электропередачи.

Утром 22 декабря было сообщено, что все беспилотники, кроме 8, были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы  в Азовском районе, вблизи таганрога и новочеркасска, а также ракетой вблизи миллерово.

Напомним 

В россии на территории новошахтинского нефтеперерабатывающего завода прогремело более 40 взрывов. Атака беспилотников повредила установку атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-6. 

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаТехнологии