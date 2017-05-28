Американские биологи нашли новый способ борьбы с раком

"Мы знали, что молекулы белка TSN чаще встречаются в раковых клетках, чем у их здоровых аналогах, и наше исследование показывает, что блокирование его работы может замедлить или остановить сверхбыстрый рост рака", - заявил Рейяд Ельбарбари из университета Рочестера (США).

Одной из отличительных особенностей раковых клеток является то, что они поглощают много питательных веществ и кислорода, используя их для своего бесконтрольного роста и размножения. В последние годы ученые активно пытаются понять, как им удается это делать, и используют полученные данные для создания лекарств, которые смогут "удушить" раковые клетки или препятствуют их размножению.

Напомним, рак печени занимает восьмое место среди злокачественных опухолей в мире.