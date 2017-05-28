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Американские биологи нашли новый способ борьбы с раком

Киев • УНН

 • 28141 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Американские биологи научились подавлять или сильно замедлять рост раковых опухолей. Добились они этого, блокируя работу белка, необходимого для запуска процесса разделения любых живых клеток, сообщает УНН со ссылкой на Science.

Американские биологи нашли новый способ борьбы с раком

"Мы знали, что молекулы белка TSN чаще встречаются в раковых клетках, чем у их здоровых аналогах, и наше исследование показывает, что блокирование его работы может замедлить или остановить сверхбыстрый рост рака", - заявил Рейяд Ельбарбари из университета Рочестера (США).

Одной из отличительных особенностей раковых клеток является то, что они поглощают много питательных веществ и кислорода, используя их для своего бесконтрольного роста и размножения. В последние годы ученые активно пытаются понять, как им удается это делать, и используют полученные данные для создания лекарств, которые смогут "удушить" раковые клетки или препятствуют их размножению.

Напомним, рак печени занимает восьмое место среди злокачественных опухолей в мире.

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