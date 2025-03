ЗМІ: співака Еда Ширана звинуватили у плагіаті

За її даними, сума позову становить 100 млн доларів. На думку позивачів, Ширан використовував мелодію, ритм, гармонію, партії барабанів і бас-гітари, а також інші елементи пісні Гея “Let’s Get it On”, що вийшла в 1973 році в своїй композиції “Thinking Out Loud”.

Як уточнює BBC, Structured Asset Sales викупила частину прав на композицію Гея у родичів співавтора пісні Едварда Таунсенда, який помер в 2003 році. Спадкоємці Гея, які також володіють правами на “Let’s Get it On”, вже звинувачували Ширана в плагіаті пісні в 2016 році, проте невідомо, чи був поданий ними позов задоволений. Співак заперечує звинувачення на свою адресу.

У квітні 2017 року Ширан виплатив 20 млн доларів американським музикантам Томасу Леонарду і Мартіну Харрінгтон за позовом про порушення авторських прав. У своєму зверненні до суду Леонард і Харрінгтон вказали, що пісня Ширана “Photograph” частково копіює їх композицію “Amazing”.

