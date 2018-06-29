ЗМІ: співака Еда Ширана звинуватили у плагіаті

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 57363 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 117146 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 105959 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 135613 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 109075 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121920 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162154 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190247 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 297297 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167388 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.5 м/с
77 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 20271 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 21317 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 16708 перегляди
Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

25 березня, 20:34 • 14861 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 13279 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 135622 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 167091 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 297300 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 227215 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 253420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 32909 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 53168 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57713 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55887 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70071 перегляди
Актуальне
ЗМІ: співака Еда Ширана звинуватили у плагіаті

ЗМІ: співака Еда Ширана звинуватили у плагіаті

Київ • УНН

 • 34991 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Компанія Structured Asset Sales подала в суд на британського виконавця Еда Ширана, звинувативши його в плагіаті. Як стверджує компанія, Ширан скопіював частини пісні популярного в 60-70-х роках американського співака і композитора Марвіна Гея, повідомляє УНН з посиланням на BBC.

За її даними, сума позову становить 100 млн доларів. На думку позивачів, Ширан використовував мелодію, ритм, гармонію, партії барабанів і бас-гітари, а також інші елементи пісні Гея “Let’s Get it On”, що вийшла в 1973 році в своїй композиції “Thinking Out Loud”.

Як уточнює BBC, Structured Asset Sales викупила частину прав на композицію Гея у родичів співавтора пісні Едварда Таунсенда, який помер в 2003 році. Спадкоємці Гея, які також володіють правами на “Let’s Get it On”, вже звинувачували Ширана в плагіаті пісні в 2016 році, проте невідомо, чи був поданий ними позов задоволений. Співак заперечує звинувачення на свою адресу.

У квітні 2017 року Ширан виплатив 20 млн доларів американським музикантам Томасу Леонарду і Мартіну Харрінгтон за позовом про порушення авторських прав. У своєму зверненні до суду Леонард і Харрінгтон вказали, що пісня Ширана “Photograph” частково копіює їх композицію “Amazing”.

Як повідомляв УНН, в Івано-Франківську вимагають освятити стадіон після виступу Олега Винника.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.53
Bitcoin
$87,293.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,052.61