Зеленський призначив Пристайка постпредом при Міжнародній морській організації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив посла України у Великій Британії Вадима Пристайка представником України при Міжнародній морській організації (ІМО). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Указ Президента України № 611/2020. Про призначення Вадима Пристайка постійним представником України при Міжнародній морській організації (ІМО). Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Пристайка Вадима Володимировича постійним представником України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом”, — йдеться в указі.
Нагадаємо, Зеленський призначив посла України у Туркменістані.