Запуск "Турецького потоку" запланований на 8 січня - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік" заплановано на 8 січня. Про це він заявив під час церемонії запуску газопроводу Tanap передає УНН з посиланням на телеканал NTV.
"Звичайно, у нас є ще один дуже важливий крок, який ми зробимо. 8 січня в Стамбулі ми запустимо газопровід під назвою "Турецький потік", - сказав Ердоган.
Як раніше повідомляв УНН, чинний десятирічний контракт на транзит газу по території України закінчується в кінці 2019 року. До цього часу Росія планує запустити два газопроводи в обхід - "Північний потік - 2" і "Турецький потік". Нових потужностей не вистачить, щоб повністю замістити трубопроводи, що проходять через територію України.
Нагадаємо, у РФ очікують, що "Турецький потік" запрацює наприкінці 2019 року.