Залишки на рахунку Держказначейства за місяць збільшилися на понад 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок листопада становили 15,865 млрд грн, збільшившись за місяць на 2,393 млрд грн. Про це повідомили у Держказначайстві, передає УНН.
"Станом на 1 листопада 2016 року сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 15 млрд 865,00 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Додамо, обсяг залишків на рахунку Держказначейства на початок жовтня становив 13,472 млрд грн.
На початок вересня сума коштів на єдиному казначейському рахунку становила 23,763 млрд грн.