Захист Савченко незадоволений рішенням суду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сторона захисту заарештованого народного депутата України Надії Савченко не задоволена рішенням Апеляційного суду, який залишив їх підзахисну під вартою і буде спростовувати своїми доказами її невинуватість. Про це сьогодні по завершенню судового засідання заявили адвокати Савченко, передає кореспондент УНН.
“Нажаль, чуда не відбулося. Суд не лише не скасував рішення про арешт, але і визнав затримання законним”, — сказав адвокат Дмитро Бугай.
У свою чергу адвокат Віктор Чевгуз зазначив, що “на кожний „чих“ прокурора ми будемо відповідати адвокатськими спростуваннями”.
Нагадаємо, колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила під вартою народного депутата Надію Савченко, яка підозрюється у підготовці теракту в будівлі Верховної Ради України.
Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.