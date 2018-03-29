Захист Савченко незадоволений рішенням суду

КИЇВ. 29 березня. УНН. Сторона захисту заарештованого народного депутата України Надії Савченко не задоволена рішенням Апеляційного суду, який залишив їх підзахисну під вартою і буде спростовувати своїми доказами її невинуватість. Про це сьогодні по завершенню судового засідання заявили адвокати Савченко, передає кореспондент УНН.